Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallbeteiligte gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kreisverkehr Wessumer Straße / Königstraße; Unfallzeit: 15.08.2025, 04.50 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Am vergangenen Freitag (15.08.2025) befuhr er mit seinem Pedelec gegen 04.50 Uhr den Kreisverkehr Wessumer Straße / Königstraße. Während er sich noch in dem Kreisel befand fuhr eine Autofahrerin von der Wallstraße in diesen ein und übersah den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 19-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Beide Beteiligten trennten sich nach einem kurzen Gespräch. Die Polizei sucht die Fahrerin des roten Mazda mit Ahauser Kennzeichen. Sie wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (ms)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

