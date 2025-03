POL-PDNR: Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver zwischen Katzwinkel und Kirchen OT Wingendorf

Bad Hönningen (ots) - Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag brachen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Sprudelstraße in Bad Hönningen ein. Die Täter entkamen mit geringer Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz (Tel.: 02644 943-0) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Am Konvikt 1 53545 Linz/Rhein Telefon: +49 2644 ...

