Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Ahle - Einbruch und versuchter Einbruch in Werkstätten

Heek (ots)

Tatort: Heek-Ahle, Ahle; Tatzeit: 20.08.2025, zwischen 00.30 Uhr und 08.30 Uhr; In eine Werkstatt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in der Bauerschaft Heek-Ahle. Die Einbrecher öffneten in der Nacht zu Mittwoch zwischen 00.30 Uhr und 08.30 Uhr gewaltsam ein Schloss des Eingangstores und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Die Unbekannten entwendeten Dieselkraftstoff und Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr und Mittwochmorgen, 11.00 Uhr. Auch hier versuchten die Einbrecher das Schloss des Tores einer Werkstatt gewaltsam zu öffnen. Dieses hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell