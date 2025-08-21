POL-BOR: Gescher - Unfallflucht begangen
Gescher (ots)
Unfallort: Gescher, Esterner Grenzweg; Unfallzeit: 20.08.2025, zwischen 11.30 Uhr und 16.15 Uhr;
Einen grauen Audi A4 Avant angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gescher. Das Auto stand Mittwoch zwischen 11.30 Uhr und 16.15 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße Esterner Grenzweg geparkt, als der Unbekannte das Fahrzeug hinten links am Kotflügel beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell