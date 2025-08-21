POL-BOR: Gescher - Unfallflucht begangen

Reken (ots) - Tödliche Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Reken. Der 37-Jährige aus Gelsenkirchen war auf der Landstraße 600 in Fahrtrichtung Gescher unterwegs. Ein 62-Jähriger aus Reken befuhr gegen 11.15 Uhr mit seinem Pkw aus Richtung Münster kommend die Abfahrt der B67 und beabsichtigte nach links in ...

