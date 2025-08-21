PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Sporthalle

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Burgstraße; Tatzeit: zwischen 15.08.2025 und 18.08.2025; In die Räumlichkeiten einer Sporthalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden an der Burgstraße. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, wie die Einbrecher in die Turnhalle gelangten. Im Inneren durchwühlten sie zwei Schränke, entwendeten Feuerlöscher und entleerten zwei. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren