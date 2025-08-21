Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Sporthalle

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Burgstraße; Tatzeit: zwischen 15.08.2025 und 18.08.2025; In die Räumlichkeiten einer Sporthalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden an der Burgstraße. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, wie die Einbrecher in die Turnhalle gelangten. Im Inneren durchwühlten sie zwei Schränke, entwendeten Feuerlöscher und entleerten zwei. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

