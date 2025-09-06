Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfurter Polizei zieht positive Bilanz zum Christopher-Street-Day

Erfurt (ots)

Heute fand in Erfurt der Christopher-Street-Day mit etwa 2.500 Teilnehmern statt. Nach einer Auftaktkundgebung zog der Aufzug ab 14:00 Uhr vom Domplatz durch die gesamte Erfurter Innenstadt. Kurz vor 17:00 Uhr erreichte der CSD wieder den Domplatz, wo die Teilnehmer die Veranstaltung bis 19:00 Uhr in Form eines Bürgerfestes fortsetzten. Eine zweite Versammlung startete bereits gegen 12:40 Uhr am Willy-Brand-Platz, führte ebenfalls durch die Erfurter Innenstadt und schloss sich dem CSD auf dem Domplatz an.

Die Erfurter Polizei begleitete die Versammlungslagen mit einem polizeilichen Einsatz. Dabei wurde sie von Kräften der Thüringer Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Polizei kann auf einen friedlichen und störungsfreien Verlauf aller Versammlungen zurückblicken. Es wurde lediglich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unerlaubten Abbrennens von Pyrotechnik eingeleitet.

Aufgrund der Versammlungslagen kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Erfurter Innenstadt. Betroffen hiervon waren insbesondere der Willy-Brandt-Platz, die Bahnhofstraße, der Anger und der Juri-Gagarin-Ring. Zudem mussten Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs Verspätungen und sowie Verzögerungen hinnehmen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell