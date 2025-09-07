Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstifter unterwegs

Andisleben (ots)

Zahlreiche Feuerwehren und die Polizei aus Sömmerda und Erfurt waren am frühen Sonntagmorgen im südwestlichen Bereich des Landkreises Sömmerda im Einsatz. Ein unbekannter Täter hatte vorsätzlich zwei Pkws in Andisleben in Brand gesetzt. Eines der beiden Fahrzeuge brannte vollständig aus. Kurze Zeit später brannte ein weiterer Pkw in Elxleben. Wiederum kurz darauf stand ein Pkw in Kühnhausen in der Bahnhofstraße in Flammen. Auch in Elxleben und Kühnhausen konnte die Feuerwehr das vollständige Ausbrennen der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Die Taten geschahen zwischen 00:00 Uhr und 00:50 Uhr. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 25.000,- Euro. Auffällig an den Brandorten war der Umstand, dass sie sich entlang des Radweges am Fluss Gera befanden. Personen die Angaben zur Brandserie machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Sömmerda (Tel.: 0361/574325100) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell