PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstifter unterwegs

Andisleben (ots)

Zahlreiche Feuerwehren und die Polizei aus Sömmerda und Erfurt waren am frühen Sonntagmorgen im südwestlichen Bereich des Landkreises Sömmerda im Einsatz. Ein unbekannter Täter hatte vorsätzlich zwei Pkws in Andisleben in Brand gesetzt. Eines der beiden Fahrzeuge brannte vollständig aus. Kurze Zeit später brannte ein weiterer Pkw in Elxleben. Wiederum kurz darauf stand ein Pkw in Kühnhausen in der Bahnhofstraße in Flammen. Auch in Elxleben und Kühnhausen konnte die Feuerwehr das vollständige Ausbrennen der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Die Taten geschahen zwischen 00:00 Uhr und 00:50 Uhr. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 25.000,- Euro. Auffällig an den Brandorten war der Umstand, dass sie sich entlang des Radweges am Fluss Gera befanden. Personen die Angaben zur Brandserie machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Sömmerda (Tel.: 0361/574325100) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 19:15

    LPI-EF: Erfurter Polizei zieht positive Bilanz zum Christopher-Street-Day

    Erfurt (ots) - Heute fand in Erfurt der Christopher-Street-Day mit etwa 2.500 Teilnehmern statt. Nach einer Auftaktkundgebung zog der Aufzug ab 14:00 Uhr vom Domplatz durch die gesamte Erfurter Innenstadt. Kurz vor 17:00 Uhr erreichte der CSD wieder den Domplatz, wo die Teilnehmer die Veranstaltung bis 19:00 Uhr in Form eines Bürgerfestes fortsetzten. Eine zweite ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 13:18

    LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle

    Weißensee (ots) - Die Polizei Sömmerda führte am 06.09.25 am Vormittag auf der B 86 in Weißensee eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von anderthalb Stunden passierten 14 Fahrzeuge die Messstelle mit überhöhter Geschwindigkeit. Der schnellste Fahrzeugführer war ein 41 Jahre alter Mann, welcher mit seinem Pkw Mitsubishi unterwegs war und die vorgeschriebenen 50 km/h um 36 km/h überschritt. Ihn erwarten 260,- Euro Bussgeld, Punkte in Flensburg und er muss ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 12:11

    LPI-EF: Unbekanntes Flugobjekt im Tarnmantel

    Erfurt (ots) - Eine Begegnung der dritten Art hatten Beamte der Erfurter Polizei am Freitagnachmittag. In einem Erfurter Ortsteil wurde ein sehr helles, sehr hoch fliegendes unbekanntes Flugobjekt gemeldet, welches sich langsam um das Haus der Anruferin bewegte. Nach intensiver Prüfung durch die Beamten, stellte sich heraus, dass es sich um ein nur allzu alltägliches stellares Phänomen handelte: Die Sonne. (TH) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren