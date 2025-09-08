PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit nach Alkoholfahrt in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen kam es in Erfurt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 29 und 30 Jahren. Sie waren gemeinsam in einem BMW unterwegs gewesen, wobei der 29-Jährige betrunken am Steuer saß. Während der Fahrt kam es zum Streit über den Alkoholkonsum, woraufhin der Fahrer anhielt, eine Glasflasche zerschlug und seinen Beifahrer bedrohte. Anschließend gerieten beide in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der ein T-Shirt und eine Halskette beschädigt wurden. Die hinzugerufene Polizei stellte beim Fahrer einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille fest. Er wurde für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Währenddessen beleidigte und bedrohte er die Beamten. Da ihm der Führerschein bereits zuvor entzogen worden war, konnte dieser nicht mehr sichergestellt werden. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen gefertigt, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung und Beleidigung. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

