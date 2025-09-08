Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Coffee with a Cop - Auf einen Kaffee mit der Erfurter Polizei

Hinter dem Namen Landespolizeiinspektion Erfurt stehen viele engagierte Kolleginnen und Kollegen. Menschen wie du und ich, die genau wie die Einwohner von Erfurt ein Teil der Gesellschaft sind. Bei Verkehrsunfällen, der Aufnahme von Anzeigen, während einer Einsatzlage und vielen anderen Lebenssituationen ist meistens keine Zeit, für einen "Kaffee- oder Tee-Plausch".

Lassen Sie uns dies am 11.09.2025 nachholen. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zwischen 13:00 und 17:00 Uhr auf dem Erfurter Anger ins Gespräch zu kommen. Ganz ungezwungen bei einer Tasse gutem Kaffee oder Tee beantworten wir alle Fragen, die Sie bewegen oder gerne beantwortet haben wollen. Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte sowie Kritik.

Lernen Sie die Menschen hinter der Uniform kennen. Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit. Ein vertrauensvoller und respektvoller Umgang ist für ein gutes Miteinander für alle in der heutigen Zeit unerlässlich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf viele interessante Gespräche mit Ihnen!

