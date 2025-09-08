PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Coffee with a Cop - Auf einen Kaffee mit der Erfurter Polizei

LPI-EF: Coffee with a Cop - Auf einen Kaffee mit der Erfurter Polizei
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Hinter dem Namen Landespolizeiinspektion Erfurt stehen viele engagierte Kolleginnen und Kollegen. Menschen wie du und ich, die genau wie die Einwohner von Erfurt ein Teil der Gesellschaft sind. Bei Verkehrsunfällen, der Aufnahme von Anzeigen, während einer Einsatzlage und vielen anderen Lebenssituationen ist meistens keine Zeit, für einen "Kaffee- oder Tee-Plausch".

Lassen Sie uns dies am 11.09.2025 nachholen. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zwischen 13:00 und 17:00 Uhr auf dem Erfurter Anger ins Gespräch zu kommen. Ganz ungezwungen bei einer Tasse gutem Kaffee oder Tee beantworten wir alle Fragen, die Sie bewegen oder gerne beantwortet haben wollen. Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte sowie Kritik.

Lernen Sie die Menschen hinter der Uniform kennen. Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit. Ein vertrauensvoller und respektvoller Umgang ist für ein gutes Miteinander für alle in der heutigen Zeit unerlässlich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf viele interessante Gespräche mit Ihnen!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 15:43

    LPI-EF: Pech im Spiel

    Erfurt (ots) - Gutgläubigkeit wurde einem 40-jährigen am Samstagmittag zum Verhängnis. Er hielt sich in einer Spielothek in der Erfurter Innenstadt auf. Im Glauben, dass man sich unter Gleichgesinnten nicht bestiehlt, ließ der Geschädigte einen Geldschein auf einem der Automaten liegen, während er selbst zur Toilette musste. Als er schließlich zurück kam, waren Geld und Täter bereits unerkannt entkommen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf. (TH) ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 08:09

    LPI-EF: Brandstifter unterwegs

    Andisleben (ots) - Zahlreiche Feuerwehren und die Polizei aus Sömmerda und Erfurt waren am frühen Sonntagmorgen im südwestlichen Bereich des Landkreises Sömmerda im Einsatz. Ein unbekannter Täter hatte vorsätzlich zwei Pkws in Andisleben in Brand gesetzt. Eines der beiden Fahrzeuge brannte vollständig aus. Kurze Zeit später brannte ein weiterer Pkw in Elxleben. Wiederum kurz darauf stand ein Pkw in Kühnhausen in der Bahnhofstraße in Flammen. Auch in Elxleben und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren