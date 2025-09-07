Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (05.09.2025) war ein 35-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Blücherstraße unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er während der Fahrt offenbar Alkohol konsumierte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 35-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell