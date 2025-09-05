PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (04.09.2025) kam es zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Manlichstraße. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 10.00 Uhr kam es in der Küche einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der genaue Sachschaden an Küche und Gebäude wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

