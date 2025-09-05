Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Rollerfahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Donnerstag (04.09.2025) war ein 68-jähriger Rollerfahrer in der Breitwiesenstraße ohne Führerschein unterwegs.

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 11.00 Uhr stellten die Beamten fest, dass der 68-Jährige für seinen Roller keinen Führerschein besitzt. Die Streife stellte daraufhin den Rollerschlüssel sicher. Der Mann durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 68-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell