POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Donnerstag (04.09.2025) war ein 29-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis im Mühlmahdweg unterwegs.
Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 29-Jährige keinen Führerschein besitzt. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.
Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 29-Jährigen.
