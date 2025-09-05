PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (04.09.2025) war ein 29-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis im Mühlmahdweg unterwegs.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 29-Jährige keinen Führerschein besitzt. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 29-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

