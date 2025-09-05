Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (04.09.2025) war ein 29-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis im Mühlmahdweg unterwegs.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 29-Jährige keinen Führerschein besitzt. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 29-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell