BPOL NRW: Freiheitsstrafe von über einem Jahr - Bundespolizei in Bonn nimmt Gesuchten fest

Gelsenkrichen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (19. Juni) kam es in der S2 am Haltepunkt Gelsenkirchen-Rotthausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Bahnmitarbeiter und einem Fahrgast. Ein 42-jähriger Nigerianer aus Gelsenkirchen griff den 31-jährigen Zugbegleiter während einer Kontrolle an. ...

mehr