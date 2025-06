Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugbegleiter bei Fahrkartenkontrolle in Arm und Rücken gebissen - Bundespolizei ermittelt

Gelsenkrichen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (19. Juni) kam es in der S2 am Haltepunkt Gelsenkirchen-Rotthausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Bahnmitarbeiter und einem Fahrgast. Ein 42-jähriger Nigerianer aus Gelsenkirchen griff den 31-jährigen Zugbegleiter während einer Kontrolle an.

Gegen 14:15 Uhr alarmierte die Leitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei. Eine eingesetzte Streife traf die Beteiligten im Zug an. Eine erste Befragung ergab, dass der nigerianische Fahrgast zwar ein gültiges Deutschlandticket vorgezeigt, jedoch kein Fahrradticket für sein mitgeführtes Fahrrad hatte. Als der DB-Mitarbeiter ihn darauf hinwies, reagierte der Mann aggressiv, beleidigte ihn rassistisch und entriss ihm das Ticket.

In der Folge baute sich der Gelsenkirchener bedrohlich vor dem Kontrolleur auf. Als dieser ihn zurückstieß, schlug der 42-Jährige mehrfach zu, darunter mit der Faust ins Gesicht. Im Gerangel biss er dem Zugbegleiter in den Arm und Rücken.

Die Beamten trennten die Beteiligten und stellten bei dem Bahnmitarbeiter mehrere Verletzungen fest. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Einsatzkräfte forderten die Videoaufzeichnung des Zuges an und leiteten gegen den 42-jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

