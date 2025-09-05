POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Innenstadt - Am Mittwoch (03.09.2025) leistete ein 29-Jähriger Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei einem Polizeieinsatz in der Viktoriastraße.

Gegen 12.30 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über eine männliche Person ein, die dort Betäubungsmittel konsumieren solle. Polizeibeamte trafen vor Ort den 29-Jährigen an und kontrollierten ihn. Als der 29-Jährige zum Auffinden von Betäubungsmitteln durchsucht werden sollte, leistete er Widerstand und versuchte zu flüchten. Polizeibeamten stoppten den Mann aber. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeibeamten Betäubungsmittel bei dem 29-Jährigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 29-Jährige am 04.09.2025 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Besitz von Betäubungsmitteln und setzte diesen in Vollzug. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen den 29-Jährigen.

