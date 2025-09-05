PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

   --------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------

Innenstadt - Am Mittwoch (03.09.2025) leistete ein 29-Jähriger Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei einem Polizeieinsatz in der Viktoriastraße.

Gegen 12.30 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über eine männliche Person ein, die dort Betäubungsmittel konsumieren solle. Polizeibeamte trafen vor Ort den 29-Jährigen an und kontrollierten ihn. Als der 29-Jährige zum Auffinden von Betäubungsmitteln durchsucht werden sollte, leistete er Widerstand und versuchte zu flüchten. Polizeibeamten stoppten den Mann aber. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeibeamten Betäubungsmittel bei dem 29-Jährigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 29-Jährige am 04.09.2025 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Besitz von Betäubungsmitteln und setzte diesen in Vollzug. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen den 29-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 12:05

    POL Schwaben Nord: Amtswechsel bei drei Polizeiinspektionen

    Augsburg (ots) - Bobingen - Polizeipräsident Martin Wilhelm begrüßte am 01.09.2025 Ersten Polizeihauptkommissar Martin Binder als neuen Leiter der Polizeiinspektion Bobingen. Nach exakt drei Jahren als Sachbearbeiter Ordnungs- und Schutzaufgaben bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd wechselte Martin Binder zur Polizeiinspektion Bobingen und folgte Erster Polizeihauptkommissar a.D. Reinhard Weiß nach, der sich in den ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:55

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Fahrraddiebstahl

    Augsburg (ots) - Kriegshaber -Am Mittwoch (03.09.2025) ertappte eine Zeugin einen Fahrraddieb im Gundelfinger Weg auf frischer Tat und vertrieb ihn. Gegen 10.15 Uhr hielt sich der bislang unbekannte Mann an einem Fahrradabstellplatz auf. Eine Zeugin konnte diesen aus ihrer Wohnung beobachten, wie er mit einer Zange das Schloss an ihrem Fahrrad aufschnitt. Als die Frau ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:54

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einem Pkw

    Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Zeit von Donnerstag (21.08.2025), 18.00 Uhr, bis Mittwoch (03.09.2025), 10.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände aus einem Wohnmobil im Hanreinweg. Das Wohnmobil war im Tatzeitraum dort geparkt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermitteln nun wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren