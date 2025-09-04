Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einem Pkw

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Donnerstag (21.08.2025), 18.00 Uhr, bis Mittwoch (03.09.2025), 10.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände aus einem Wohnmobil im Hanreinweg.

Das Wohnmobil war im Tatzeitraum dort geparkt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermitteln nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

