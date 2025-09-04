Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Beleidigung
Augsburg (ots)
Antonsviertel - Am Dienstag (02.09.2025) beleidigte ein bislang unbekannter Täter auf einem Supermarktparkplatz in der Schertlinstraße ein Kind im Beisein seines Vaters.
Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175 cm, ca. 60 Jahre alt, korpulente Körperstatur, kurzes lichtes Haar sowie Stirn- und Kopfglatze. Er war mit einer dunklen Jacke und einer Jeans bekleidet.
Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.
