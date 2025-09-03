Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Eigentümer eines Fahrrades gesucht
Augsburg (ots)
Aichach - Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads der Marke Victoria. Beamte fanden das Rad bereits am 04.07.2025 in der Oskar-von-Miller-Straße. Bislang konnte es keinem Eigentümer zugeordnet werden.
Die Polizei Aichach bittet den Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 08251/8989-0 zu melden.
