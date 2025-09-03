Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Inningen - Am Montag (01.09.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Hauswand einer Bank in der Oktavianstraße mit Lack.

Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

