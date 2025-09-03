Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (02.09.2025) entwendeten drei oder vier bislang unbekannte Täter einen Geldbeutel in der Argonstraße.

Gegen 10.00 Uhr stellte eine 27-Jährige ihr Fahrrad vor Glascontainern ab. In einem unbeobachteten Moment entwendeten drei oder vier bislang unbekannte Männer ihren Geldbeutel aus dem Fahrradkorb.

Die bislang Unbekannten wurden wie folgt beschrieben: Männlich, 60 Jahre und trugen Caps.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell