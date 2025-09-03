Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit vom Montag (01.09.2025), 20.00 Uhr bis Dienstag (02.09.2025), 07.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand eines Einkaufshauses am Willy-Brandt-Platz 1.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

