FW Menden: Tanz in den Mai und Tag der offenen Tür bei der Löschgruppe Schwitten

Menden (ots)

Die Löschgruppe Schwitten der Feuerwehr Menden veranstaltet am Mittwoch, den 30. April 2025, einen Tanz in den Mai mit musikalischer Liveband und Cocktailbar. Für das leibliche Wohl sorgen Grillspezialitäten und kühle Getränke.

Am Donnerstag, den 1. Mai 2025, folgt der Tag der offenen Tür am Feuerwehrhaus in Schwitten. Zwischen 13:00 und 15:00 Uhr präsentieren die Kinder- und Jugendfeuerwehr ihr Können bei einer gemeinsamen Übung. Auch das Technische Hilfswerk (THW) Balve beteiligt sich mit einer Ausstellung von Einsatzfahrzeugen. Für Kinder steht eine Hüpfburg in Form eines Feuerwehrfahrzeugs bereit und der Spielmannszug "In Treue Fest" Schwitten wird das Event musikalisch begleiten. Kulinarisch locken frisch gebackene Waffeln mit Eis und Kirschen, Leckeres vom Grill sowie gekühlte Getränke.

Die Löschgruppe Schwitten freut sich auf zahlreiche Gäste und ein gelungenes Frühlingsfest.

