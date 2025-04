FW Menden: Brand in Filteranlage: Feuerwehr Menden im Einsatz am Dieselweg

Freiwillige Feuerwehr Menden

Am heutigen Dienstagvormittag kam es zu einem Brand in einer Filteranlage einer Firma am Dieselweg in Menden. Die Feuerwehr Menden war mit den Löschzügen Wache, Mitte sowie den Löschgruppen Lendringsen im Einsatz.

Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatten geschulte Brandschutzhelfer des Unternehmens vorbildlich reagiert und sämtliche Mitarbeiter aus dem Gebäude evakuiert. Bei der Erkundung vor Ort stellte sich heraus, dass eine Filteranlage in einer Halle in Brand geraten war.

Mehrere Trupps unter Atemschutz nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf. Unterstützt wurden sie dabei durch einen weiteren Trupp aus dem Korb der Drehleiter. Rund eine Stunde nach Beginn der Löschmaßnahmen konnte die Meldung "Feuer unter Kontrolle" gegeben werden.

Im Anschluss wurde die betroffene Filteranlage demontiert, um versteckte Glutnester ausschließen zu können. Nach Abschluss dieser Arbeiten konnte der Einsatz beendet werden.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Menden vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

