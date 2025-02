Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Gaststätte in Vollbrand - Feuerwehr rettet sechs Bewohner

Menden (ots)

Zu einem Brand in der Mendener Innenstadt wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht auf Samstag gerufen. Gegen 4.20 Uhr erfolgte die Alarmierung für die Einsatzkräfte des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache sowie eine Meldegruppe des Löschzuges Menden-Mitte in die Kolpingstraße. Von dort war eine Rauchentwicklung aus einem Restaurant gemeldet worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung, zudem waren noch mehrere Personen in den Etagen über der Gaststätte in ihren Wohnungen. Daher wurde das Alarmstichwort umgehend erhöht und weitere Kräfte zur Menschenrettung in die Kolpingstraße alarmiert.

Insgesamt rettete die Feuerwehr sechs Personen über Leitern aus dem Gebäude, die alle als leicht verletzt gelten und zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser nach Menden, Iserlohn und Hemer gebracht wurden. Das Feuer selbst konnte nach kurzer Zeit durch Angriffstrupps unter Atemschutz gelöscht werden.

Aufgrund der vielen betroffenen Personen ließ der Einsatzleiter mit dem Alarmstichwort "MANV 5 - Massenanfall von Verletzten" weitere Rettungskräfte aus Hemer und Unna zur Einsatzstelle kommen. Insgesamt waren sechs Rettungswagen, drei Notärzte, 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Polizei sowie die Stadtwerke vor Ort. Die Kolpingstraße und angrenzende Nebenstraßen waren für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Gegen 6.30 Uhr in der Früh konnten alle Einheiten der Feuerwehr wieder einrücken.

