POL-F: 241122 - 1131 Frankfurt - Innenstadt: Wiederholter Einbruch in Supermarkt - Festnahme

Frankfurt (ots)

(fl) Am frühen Freitagmorgen (22. November 2024) gegen 04:30 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass in einem Supermarkt in der Neue Mainzer Straße bereits das Licht zu einer unüblichen Zeit eingeschaltet war. Dies erschien dem Zeugen suspekt und er hielt eine vorbeifahrende Polizeistreife an.

Die Beamten nahmen einen in dem Supermarkt befindlichen Einbrecher unmittelbar danach fest. Der 31-Jährige schob mit eigener Muskelkraft die Eingangstüren auf und gelangte somit in das Innere. Sein Versuch, eine große Menge an Zigaretten sowie Bargeld zu stehlen, missglückte an diesem Morgen.

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige vermutlich zwei Tage zuvor in den Supermarkt einbrach. Zwecks richterlicher Vorführung brachten ihn die Beamten in das Polizeipräsidium Frankfurt am Main.

