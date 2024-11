Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241122 - 1130 Frankfurt - Bahnhofsgebiet: Randalierer in Wettbüro festgenommen

Frankfurt (ots)

(fl) Am Donnerstagmittag (21. November 2024) gegen 13:50 Uhr rief ein Angestellter eines Wettbüros in der Elbestraße den Notruf der Polizei an. Er teilte mit, dass ein Mann das Geschäft stark verwüstet und dieses nicht verlassen möchte.

Die Polizisten nahmen vor Ort den 22-jährigen wohnsitzlosen Randalierer fest. Dabei leistete dieser erheblichen Widerstand, wodurch sich einer der Beamten leicht verletzte.

Der Einsatz endete für den jungen Mann mit einer Einlieferung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

