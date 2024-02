Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruchsdiebstahl in Wohnung - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Am Freitag, den 02.02.2024 zwischen 16:00 und 21:20 Uhr kam es in der Dautenheimer Landstraße in Alzey zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter schmissen mit einem Pflasterstein die Terrassentür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt. Nachdem die Täter mehrere Räume durchwühlten und Modeschmuck erbeuteten, flüchteten sie unerkannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell