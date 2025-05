Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unterfahrschutz rettet Motorradfahrer

Annweiler (ots)

Am 18.05.2025 gegen 17 Uhr kam es auf der B48 im Wellbachtal zwischen der Abfahrt Hofstätten und der Abfahrt Annweiler Forsthaus zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Der 36jährige aus dem Kreis Karlsruhe überholte auf der Strecke mit hoher Geschwindigkeit. Danach verlor er in einer engen Kurve die Kontrolle über seine Rennmaschine und rutschte gegen den Unterfahrschutz der Leitplanke, der schlimmere Folgen verhinderte. Der steinige Abhang jenseits der Leitplanke fällte um sechs Meter ab. Die nachfolgenden Helfer konnte aufgrund mangelndem Mobilfunkempfang keinen Notruf absetzen, so dass erst ein zufällig vorbeikommendes Polizeifahrzeug den Rettungsdienst verständigen konnte. Der aufgrund der abgelegenen Lage von der Rettungsleitstelle verständigte First Responder aus Wilgartswiesen konnte den Verletzten bis zum Eintreffen des Krankenwagens versorgen, ehe er in ein Krankenhaus transportiert wurde. Lebensgefahr bestand nicht. An der Leitplanke und am Motorrad entstand Sachschaden. Die Unfallstelle war für zwei Stunden einseitig gesperrt.

