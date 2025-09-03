Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Montag (01.09.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg ein Auto mit falschem Kennzeichen in der Haunstetter Straße.

Gegen 11.20 Uhr stellten die Beamten den Mercedes auf einem Parkplatz fest. Überprüfungen ergaben hierbei, dass das Kennzeichen des Mercedes nicht zu diesem Auto gehörte. Dieses Kennzeichen war auf ein anderes Auto zugelassen.

Die Beamten stellten das Kennzeichen sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung gegen den 23-jährigen Halter.

