Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 31.08.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 30.08.2025 gegen 16:00 Uhr befuhr eine 61-jährige Cloppenburgerin mit einem PKW den Calhorner Kirchweg in Essen, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,02 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 30.08.2025 gegen 10:07 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem kleineren Lastwagen mit offener Ladefläche aus Richtung Lastrup in Richtung Molbergen. In einer Rechtskurve vor der Ortschaft Ermke löst sich ein mutmaßlich ungesichert auf der Ladefläche transportiertes Kantholz und prallt gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Hierdurch entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Es ist unklar, ob der Vorfall durch den Fahrzeugführer des LKW bemerkt wurde. Da sich der weiße LKW unmittelbar von der Unfallstelle entfernte, wurden Ermittlungen wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter 04475/941220 bei der Polizei in Molbergen zu melden.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 30.08.2025 gegen 19:15 Uhr befährt eine 32-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg den Mittelweg in Emstek, kommt in einer Linkskurve in Höhe des Erlenweges nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Baum. Hierdurch wird sie leicht verletzt. In Rahmen der Unfallaufnahme wird bei der Cloppenburgerin eine Atemalkoholkonzentration von 2,34 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin Am Samstag, 30.08.2025 um 11:45 Uhr befuhr eine 24-jährige Cappelnerin die Tenstedter Straße in Cappeln mit einem PKW ortsauswärts und beabsichtige nach links in die Straße "Großer Kamp" abzubiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Radfahrerin aus Cappeln, welche auf dem Radweg in Richtung Ortsmitte fährt. Hierdurch wird die Radfahrerin schwer verletzt und muss durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell