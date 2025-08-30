PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg vom 30.08.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag den 29.08.25 um 07:50 Uhr kam es auf der Emsteker Straße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 12-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg leicht verletzt wurde. Ein 49-jähriger Mann aus Cloppenburg bog mit seinem Pkw nach links in die Bürgerparkstraße ab und übersah dabei die Radfahrerin.

Löningen, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Freitag den 29.08.25 gegen 16:00 Uhr kam es auf der Herzlaker Straße in Löningen zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Frau aus Wildeshausen befuhr mit ihrem Pkw die Herzlaker Straße und musst dort verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrende 18-jährige Frau aus Meppen erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den Pkw der Wildeshausenerin auf. Diese und ihre 21-jähriger Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Molbergen, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 14:50 Uhr befuhr eine 52-jährige Molbergerin mit ihrem Pkw die Straße Dwergter Sand in Richtung Augustendorfer Weg. In Höhe der dortigen Einmündung übersah er einen 50-jährigen Radfahrer aus Molbergen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Lastrup, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag um 17:35 Uhr beabsichtigt eine 35-jährige Frau aus Ganderkesee mit ihrem Pkw vom Dorgdamm auf die Krapendorfer Straße einzubiegen und übersieht dabei den Pkw einer 73-järigen Lastruperin. Es kommt zu einer Kollision wobei ein 76-järiger Beifahrer leicht verletzt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

