Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 28.08.2025, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes V-Klasse auf dem Kapitelplatz. Als Zeitraum konnte 06:25 Uhr und 17:10 Uhr eingegrenzt werden. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Am Donnerstag, den 28.08.2025, befuhr ein 24-jähriger PKW-Führer aus Essen (OIdb) samt Beifahrer (23 J., Cloppenburg) gegen 18:50 Uhr die Auffahrt zur B 69 an der Anschlussstelle Lohner Straße in Fahrtrichtung Oldenburg. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit einer Schutzplanke. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte eine Alkoholisierung beim Fahrzeugführer festgestellt werden (0,5 Promille). Zudem wurde der Einfluss durch Kokain festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 16000,- EUR.

Holdorf - Rauchentwicklung im Späneschacht

Am Donnerstag, den 28.08.2025, kam es gegen 11:25 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Späneschacht in einem holzverarbeitenden Betrieb an der Fallenriede. Trotz eigener Löschversuche durch Mitarbeiter wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Glutnester wurden in der Folge abgelöscht und ein Mitarbeiter aufgrund einer möglichen Rauchgasintoxikation einem Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Lohne - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 28.08.2025, kam es gegen 12:05 Uhr auf der Bakumer Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. So befuhr ein 28-jähriger PKW-Führer aus Minden die Bakumer Straße in Richtung Ortsausgang und beabsichtigte im Verlauf nach links abzubiegen. Dies übersah eine nachfolgende 26-jährige PKW-Führerin aus Lohne und fuhr auf. Sie wurde leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

