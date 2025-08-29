Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cappeln - Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag, den 28.08.2025, kam es gegen 05:30 Uhr auf der Großen Straße in Cappeln zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 14-jährige Cappelnerin auf einem Roller die Große Straße in Fahrtrichtung Cappeln. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Rad- und Fußweg und kollidierte im Anschluss mit einem massiven Steinzaun. Die Cappelnerin erlitt schwere Verletzungen und wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der Roller wurde massiv beschädigt. Zudem war dieser nicht zugelassen, eine Prüfbescheinigung konnte die Jugendliche nicht vorweisen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Am Donnerstag, den 28.08.2025, befuhr ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg gegen 07:25 Uhr den Radweg des Werner-Eckart-Rings in Richtung Emsteker Straße. An einer Überquerungshilfe fuhr er auf die Straße, ohne jedoch auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, welcher von einem 27-jährigen Edewechter geführt wurde. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt, Sachschaden entstand in Höhe von ca. 1000,- EUR.

Löningen - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 28.08.2025, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr die Straße Hohes Ufer in Fahrtrichtung Böener Straße. Im Verlauf touchierte der Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW Opel Corsa. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte ein orangefarbener Farbabrieb festgestellt werden. Der Schaden wurde auf ca. 1500,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

