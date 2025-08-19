Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - 19-Jähriger verletzt Mitbewohner schwer

Karlsruhe (ots)

Ein 19-Jähriger soll am Dienstagmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Am Schröcker Tor" gegen 13:20 Uhr mit einem spitzen Gegenstand auf den Kopf eines Mitbewohners eingestochen und diesen schwer verletzt haben.

Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit noch unklar. Nach der Tat begab sich der 19-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand auf ein Vordach des Gebäudes und schrie lautstark umher.

Den hinzueilenden Polizeistreifen gelang es, den jungen Mann vom Vordach herunterzusprechen und ihn schließlich widerstandslos festzunehmen.

Der verletzte Mitbewohner wurde mit schweren Kopfverletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

