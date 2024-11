Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Industriegebiet Dierdorf

56269 Dierdorf (ots)

Am Donnerstag, 07.11.2024, kam es gegen 16:30 Uhr zu einer Unfallflucht in Dierdorf im Bereich der Königsberger Straße in Höhe der Hausnummer 40. Im Bereich der Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß zwischen dem unbekannten flüchtigen weiß-blauen Linienbus und dem weißen PKW der Geschädigten. Hierbei kam es zu einer Beschädigung des PKW im linksseitigen Frontbereich. Der Linienbus wurde im vermutlich auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bislang wurde ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich bekannt. Im Anschluss hat der Unfallverursacher seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

