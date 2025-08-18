Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Mühlburg - Unfall zwischen Radfahrern - Zeugen gesucht

Ein Überholvorgang zwischen zwei Radfahrern auf einem ausgewiesenen Radweg entlang der Siemensallee, kurz nach der Hertzstraße in Fahrtrichtung Knielingen, führte heute gegen 15.40 Uhr zum Sturz eines 87-Jährigen Radfahrers. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge nutzte eine 35-jährige Radfahrerin die vorhandene Breite des Radweges, um den vor ihr fahrenden Senior zu überholen. Hierbei kam es zu einer Berührung, in deren Folge der Senior mitsamt seinem Fahrrad in Richtung der Fahrbahn stürzte und sich neben Schürfungen eine Gehirnerschütterung zuzog. Die Unfallgegnerin kam mit ihrem Fahrrad ins Straucheln, stürzte aber nicht. Zur weiteren Klärung des Unfallablaufes sucht die Verkehrsunfallaufnahme der Polizei Karlsruhe Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 0721 944840 melden möchten.

