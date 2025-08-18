Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 39-Jähriger nach Einbruch in Kirche dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am frühen Samstagmorgen brach ein 39-Jähriger in eine Kirche in der Nordweststadt ein und entwendete Diebesgut im hohen vierstelligen Bereich.

Nach aktuellem Ermittlungsstand stieg der Einbrecher gegen 05:15 Uhr in das Kirchengebäude ein und nahm im Inneren mehrere Laptops, Tablets und weiteres hochwertiges Diebesgut an sich. Mittels einer in der Kirche montierten Überwachungskamera konnte der 39-Jährige von einem Verantwortlichen der Gemeinde beobachtet werden, woraufhin dieser umgehend die Polizei alarmierte.

Die Örtlichkeit wurde unmittelbar mit mehreren Streifenbesatzungen angefahren und der Tatverdächtige konnte noch im Inneren der Kirche vorläufig festgenommen werden.

Der Beschuldigte wurde noch am Samstagmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Janina Metz, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell