Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin auf Hauptfriedhof schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich auf dem Karlsruher Hauptfriedhof in der Oststadt ein Fahrradunfall, bei dem sich eine Radfahrerin schwer verletzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 77-jährige Radfahrerin gegen 08:45 Uhr auf dem rechten Hauptweg des Hauptfriedhofes. Auf Höhe der Einmündung zum Marie-Curjel-Weg überquerte sie wohl einen am Boden liegenden Gartenschlauch. Dabei verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Die 77-Jährige wurde umgehend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 200 Euro.

Noel Mannherz, Pressestelle

