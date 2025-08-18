PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Sperrung der A5 aufgrund Sturz eines Motorradfahrers

Karlsruhe (ots)

Am Samstagabend stürzte ein Motorradfahrer wohl alleinbeteiligt von seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 45-jähriger Kraftradfahrer gegen 18:00 Uhr mit seinem Zweirad auf der A5 in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe Weingarten stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung auf der linken Spur und kam nach etwa 150 Metern zum Liegen.

Zum Zwecke der Unfall- und Bergungsarbeiten musste die komplette Fahrbahn für ca. 40 Minuten gesperrt werden. Ein alarmierter Rettungshubschrauber transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 6.500 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

