POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus
Bruchsal (ots)
Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag, zwischen 07:10 Uhr und 16:30 Uhr, über die Haustür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Einfamilienhauses in der Schwetzinger Straße in Bruchsal.
Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume.
Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.
