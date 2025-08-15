Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bruchsal (ots)

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag, zwischen 07:10 Uhr und 16:30 Uhr, über die Haustür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Einfamilienhauses in der Schwetzinger Straße in Bruchsal.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

