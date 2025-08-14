PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Missglücktes Überholmanöver endet in Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein unzulässiger Überholvorgang auf der Landstraße 560 im Bereich Stutensee endete am Mittwochabend in einem Verkehrsunfall.

Ersten Feststellungen zufolge befuhr ein 80-jähriger Seat-Fahrer die L560 auf Höhe Blankenloch in Richtung Karlsruhe. Im Bereich eines Verzögerungsstreifens versuchte der 80-Jährige offenbar verbotswidrig, einen vor ihm fahrenden Mini Cooper rechts zu überholen. Im Verlauf des Überholmanövers prallte er zunächst gegen eine Verkehrsinsel und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hiernach geriet er über die Gegenfahrbahn in den dortigen Grünstreifen, wo er unter anderem mit Leitpfosten und einem Verkehrsschild kollidierte.

Der entstandene Unfallschaden wird auf rund 12.000EUR geschätzt. Der Seat war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Jonas Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

