Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Haftbefehl nach Messerangriff am 12.08.2025

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidium Karlsruhe:

Wie polizeilich vorab berichtet, soll ein 27-jähriger Afghane am Dienstagmorgen gegen 10:00 Uhr an der Haltestelle Bärenweg einem 57-Jährigen lebensgefährliche Stichverletzungen mit einem Messer zu gefügt haben. Zuvor gerieten die Beteiligten offenbar nahe eines Supermarktes in der Georg-Büchner-Straße in Streit.

Der Tatverdächtige konnte nur kurze Zeit nach der Tat von Streifenbeamten vorläufig festgenommen worden. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Schwerverletzte daraufhin in ein Krankenhaus.

Der zuständige Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe erließ am Mittwochmittag Haftbefehl gegen den 27-jährigen Beschuldigten. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell