Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert

Karlsruhe (ots)

Unstimmigkeiten zweier Autofahrer mündeten am Dienstagabend im Einsatz eines Reizgases und zwei verletzten Personen.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhren gegen 20:20 Uhr ein 23-jähriger und ein 34-jähriger Mann jeweils mit ihrem Pkw auf der Kriegsstraße in westliche Richtung. Unterdessen kam es wohl aufgrund der Fahrweise des 23-Jährigen zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Männern.

An einer Ampelanlage auf Höhe der Hirschstraße soll der 34-Jährige bei Rotlicht an das Fahrzeug des jüngeren Mannes herangetreten sein, um ihn zur Rede zu stellen. Daraufhin setzte der 23-Jährige mutmaßlich Reizgas ein und sprühte dieses in das Gesicht seines Kontrahenten. Anschließend entfernte er sich noch vor Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen von der Örtlichkeit.

Der 34-Jährige erlitt eine Reizung der Atemwege und der Augen. Auch seine Ehefrau, die ihm zu Hilfe geeilt war, klagte über entsprechende Beschwerden. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige in der Nähe festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Jonas Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell