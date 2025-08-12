Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 12.08.2025: "(KA) Karlsruhe - Größerer Polizeieinsatz in Neureut"

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet, fügte ein 28-jähriger Angreifer gegen 10:00 Uhr mittels Stiche mit einem spitzen Gegenstand einem 57-Jährigen an der Haltestelle Bärenweg in Neureut schwere Verletzungen zu.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge hielten sich der spätere Tatverdächtige, sowie das Opfer kurz vor der Tat im Bereich eines Supermarktes in Neureut auf.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen, die sich rund um den Bereich des Supermarktes in der Georg-Büchner-Straße aufgehalten haben sollen.

Bei einem mutmaßlichen Zeugen soll es sich um einen älteren Mann, etwa 1,70m groß und mit einer kurzen Hose und einem beige-braun gestreiften Hemd gekleidet handeln. Der Mann trug zudem einen Wanderrucksack.

Hinweisgeber, insbesondere der oben beschriebene Mann, werden gebeten, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Kontakt zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell