Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Größerer Polizeieinsatz in Neureut

Karlsruhe (ots)

Ein 28-Jähriger löste gegen 10:00 Uhr einen größeren Polizeieinsatz aus, nachdem er zuvor mit einem 57-Jährigen in Streit geriet und schwer verletzte.

Nach derzeitigem Stand soll gegen 10:00 Uhr ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger mit einem spitzen Gegenstand auf den Oberkörper seines 57-jährigen Gegenübers eingestochen haben.

Kurze Zeit später nahmen Beamte einen 28-jährigen Tatverdächtigen unweit des Tatorts vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit ist der Bereich rund um die Haltestelle Bärenweg zum Zwecke der Spurensicherung gesperrt.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe

