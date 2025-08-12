Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Größerer Polizeieinsatz in Neureut

Karlsruhe (ots)

Ein 28-Jähriger löste gegen 10:00 Uhr einen größeren Polizeieinsatz aus, nachdem er zuvor mit einem 57-Jährigen in Streit geriet und schwer verletzte.

Nach derzeitigem Stand soll gegen 10:00 Uhr ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger mit einem spitzen Gegenstand auf den Oberkörper seines 57-jährigen Gegenübers eingestochen haben.

Kurze Zeit später nahmen Beamte einen 28-jährigen Tatverdächtigen unweit des Tatorts vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit ist der Bereich rund um die Haltestelle Bärenweg zum Zwecke der Spurensicherung gesperrt.

Franz Henke, Pressestelle

