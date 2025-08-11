PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - 26-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag bei Stutensee-Friedrichstal wurde ein 26 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 72-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi gegen 12:00 Uhr von der Kreisstraße 3579 aus Staffort kommend auf die Landesstraße 560 in Fahrtrichtung Bruchsal auf. Da die Strecke im weiteren Verlauf wegen einer Veranstaltung gesperrt war, wollte die Pkw-Fahrerin wohl verbotswidrig wenden. Hierbei übersah sie offenbar einen aus Richtung Stutensee kommenden 26-jährigen Motorradfahrer. Der Kraftradfahrer kollidierte in der Folge seitlich mit dem Pkw, stürzte und zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der junge Mann wurde umgehend zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Noel Mannherz, Pressestelle

Alle Meldungen
