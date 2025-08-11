Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 48-Jährige verletzt zwei Polizeibeamte

Karlsruhe (ots)

Zwei Polizeibeamte sind am Samstagnachmittag in der Notaufnahme eines Krankenhauses von einer 48-jährigen Frau angegriffen und verletzt worden. Ein Beamter war infolgedessen nicht mehr dienstfähig.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau gegen 17:20 Uhr in Durlach unterwegs und befand sich offenbar stark alkoholisiert in einem mutmaßlichen psychischen Ausnahmezustand. Zuvor soll sie angedroht haben, sich mit einem scharfen Gegenstand selbst zu verletzen.

Da ihr Verhalten eine ärztliche Untersuchung erforderlich machte, sollte sie einem Arzt vorgestellt werden. Als sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechterte, wurde eine Rettungswagenbesatzung hinzugerufen, die sie in ein Krankenhaus brachte.

In der Notaufnahme verweigerte die 48-Jährige die Behandlung und trat mehrfach gezielt nach den eingesetzten Polizeibeamten. Dabei erlitt ein Beamter eine Kopfverletzung und musste seinen Dienst abbrechen.

Die Frau muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

