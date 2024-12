Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Versuchter Einbruch in Tennishalle

Freiburg (ots)

Von Dienstagmittag, 03.12.2024 bis Mittwochmorgen, 04.12.2024, haben Unbekannte versucht, in das Gebäude des Tennisclubs in der Dürerstraße in Bad Säckingen einzubrechen. Eine angrenzende Gartenhütte ist aufgebrochen worden. Mittels unbekanntem Hebelwerkzeug wurde versucht, sich Zutritt zum Hauptgebäude zu verschaffen. Dies gelang den Unbekannten nicht. Die Türe einer angrenzenden Gartenhütte wurde gewaltsam geöffnet und mutmaßlich betreten. Nach jetzigem Stand wurde nichts entwendet. Der Bezirksdienst des Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt und bittet um Hinweise unter 07761 934-0.

