Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisster 16-Jähriger wohlbehalten zurück

Karlsruhe (ots)

Der seit Dienstag, 05.08.2025, vermisste 16-jährige Sean Ryan A. suchte am 10.08.2025 selbstständig die Wohnanschrift seiner Mutter auf. Diese verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder des Vermissten zu löschen.

Simon Erhardt

Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

